IT-компаниям нужно подтвердить аккредитацию до 1 июня 2025 года

С 7 мая по 1 июня 2025 ИТ-компании должны подтвердить аккредитацию, подать заявление на портале Госуслуги.

Минцифры напоминает, что аккредитованным IT-компаниям нужно подтвердить свой статус до 1 июня 2025 года. Для этого с 7 мая по 1 июня на Госуслугах будет открыт прием заявок.

В форме следует указать информацию о доле доходов от IT, ссылку на официальный сайт компании, правообладателям — перечислить наименования и номера продуктов в реестре отечественного ПО, а также сообщить, сколько заработали на продажах такого софта.

Кроме того, предприятиям нужно актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны, проверить уровень средней зарплаты — она должна быть не ниже средней по региону или по стране.

«Подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009 должны все аккредитованные ИТ-компании. В том числе — получатели льгот. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус и лишатся аккредитации», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Заявление не нужно подавать:

IT-компаниям, которые созданы в 2025 году ;

тем, кто применяет пониженные тарифы страховых взносов в первом квартале 2025 года;

предприятиям, которые получили аккредитацию после 25 апреля 2025.

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