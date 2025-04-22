С 2025 года можно быстрее зарегистрировать недвижимость

Граждане и организации теперь могут зарегистрировать недвижимость в ускоренном порядке.

Росреестр расширил возможности при оказании госуслуг для граждан и юрлиц: с 2025 года провести регистрационные действия можно за 1 рабочий день вместо семи (при подаче документов через МФЦ + 2 раб. дня).

Услуга стала доступна с 1 января 2025 года на основании поправок, внесенных законом от 22.07.2024 № 207-ФЗ.

Ускоренная процедура доступна при регистрации:

ипотеки на основании соответствующего договора;

прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме продажи с публичных торгов).

«Новая услуга будет особенно актуальна для граждан, которые хотят зарегистрировать недвижимость в гарантированно сжатые сроки и заинтересованы в более оперативном оформлении сделки. Регистрационные действия будут проведены за один рабочий день, следующий за днем подачи заявления», — сообщает Росреестр.

За эту процедуру будет повышенная госпошлина, при этом опция добровольная. Чтобы ею воспользоваться, в заявлении о государственном кадастровом учете и (или) госрегистрации прав нужно поставить отметку о предоставлении услуги в срок не более 1 рабочего дня.

Ускоренная регистрация возможна как при подаче документов в МФЦ, так и онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра.

Оказание услуги ускоренно не повлияет на обычные сроки оказания услуг, заверяет Росреестр.

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