Реальные ставки по кредитам за месяц упали до 35%

Банки уверены, что Центробанк больше не будет повышать ключевую ставку, поэтому они пересматривают условия кредитования для своих клиентов.

К концу апреля 2025 года реальные ставки потребительских кредитов снизились на 5 процентных пунктов, до 35%. К концу марта этот показатель был 40%.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил, что банки ждут снижения ключевой ставки, поэтому уже сейчас уменьшают ставки по кредитам, чтобы сделать их более привлекательными. Кредитные организации не стали бы пересматривать условия, если бы не были уверены в том, что Центробанк откажется от повышения ставки. Об этом пишут «Известия».

«Еще в начале года допускалось, что Банк России повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции, но сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез, он крайне маловероятен», — сказал Юрий Беликов.

За месяц 11 банков из топ-15 изменили реальные ставки. Минимальная стоимость кредита снизилась до 28,3%, а максимальная составляет 42%. Кредит по минимальным ставкам могут получить заемщики с высоким рейтингом, стабильным доходом, а максимальные применяют при риске дефолта и финансовой нестабильности клиента.

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