Исследование: спрос на бухгалтерские услуги увеличился на 16%

За год спрос на услуги по налоговому аудиту вырос в 3,7 раза, а в некоторых регионах востребованность бухгалтеров достигает 94%.

В первом квартале 2025 года спрос на бухуслуги вырос на 16% в годовом выражении. Лидерами по уровню востребованности бухгалтерского аутсорсинга стали Астрахань, Ставрополь, Томск, Омск и Краснодар.

На 94% увеличился спрос на услуги бухгалтеров в Астрахани, на 79% — в Ставрополе, на 50% — в Томске, на 48% — в Омске и на 42% в Краснодаре. Об этом пишет Русбейс со ссылкой на исследование «Авито Услуги».

Аналитики связывают повышенный спрос с налоговыми изменениями, ужесточением требований ФНС к финансовой отчетности, а также с активным ростом малого бизнеса в регионах. Также ключевым фактором стало введение с 1 января 2025 года НДС для плательщиков УСН. Не все предприниматели готовы самостоятельно разбираться в новом налоге, поэтому ищут специалистов, готовых им помочь.

Если в апреле к бухгалтерам обращались за формированием налоговой отчетности, то в мае фокус сместился на анализ задолженностей и сверку с налоговой. На фоне проверок кадрового обеспечения сферы e-commerce за консультациями специалистов начнут обращаться собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В марте 2025 года спрос на услуги по налоговому аудиту вырос в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Особенно востребовано это в сфере услуг и у IT-компаний.

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