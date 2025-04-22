На Чукотке хотят увеличить лимит для НДС при УСН с 60 до 250 млн рублей

Из-за высоких цен в Арктике предприниматели быстрее превышают лимиты, чем бизнес в других регионах России.

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук предложил увеличить до 250 млн рублей предельную сумму доходов, при которой бизнес на УСН сможет не платить НДС. С января 2025 года по все стране этот лимит составляет 60 млн рублей.

«Хотел бы внести предложение на рассмотрение комиссии: установить порог в 250 млн рублей временно или ввести ограничение в 150 млн рублей с последующей ежегодной индексацией», — сказал Антон Яремчук.

Также он добавил, что повышение лимита нужно для поддержки стабильного экономического развития северных регионов. Стоимость товаров и услуг в Арктике значительно выше средних по России показателей, поэтому предприниматели быстрее достигают порога по доходам даже при меньших объемах продаж.

На Чукотке зимой килограмм бананов стоит 1 тыс. рублей, яблоки — 800-900 рублей. Если бизнес будет еще и платить НДС, то это приведет к дополнительному росту цен на товары.

Кстати, ранее Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117553 отрицательно отреагировал на предложение увеличить для северного бизнеса лимит дохода для освобождения от НДС на УСН с 60 до 250 млн рублей.

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