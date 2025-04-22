Самозанятым разрешили продолжать обмен электронным документами с заказчиками

В марте 2025 года завершился пилотный проект с подключением самозанятых к ЭДО. Исполнители имеют право продолжать обмен электронными документами со своими клиентами.

ФНС завершила пилотный проект по запуску электронного документооборота с самозанятыми. Он проходил с сентября 2024 по март 2025 года.

В это время самозанятые могли установить мобильное приложение оператора электронного документооборота (ЭДО), подписывать через него акты выполненных работ или оказанных услуг и направлять их своим заказчикам. Также для подписания документов можно применять смартфон с модулем NFC.

«Несмотря на формальное окончание пилотного проекта самозанятые граждане могут продолжать обмениваться электронными документами со своими заказчиками. Текущее законодательство это разрешает, а программное обеспечение операторов ЭДО готово к такому обмену», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы наладить взаимодействие по ЭДО, самозанятому нужно уточнить у заказчика готовность работать с электронными документами, а также выбрать оператора ЭДО.

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