Льгота по НДФЛ при продаже квартиры семьей с детьми сохраняется, даже если старший ребенок уже женат

Минимальный срок владения для целей НДФЛ с продажи квартир у семьи с двумя и более детьми – нулевой. Для этой льготы должны соблюдаться условия, одно из которых – по возрасту детей.

В семье должно быть не менее 2 детей до 18 лет или до 24 лет, если они обучаются по очной форме обучения. Имеет значение возраст детей на дату госрегистрации перехода права собственности на жилье к покупателю.

При этом не имеет значения, состоит ли один из детей в браке или нет. Об этом сообщает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-05/133016.

Таким образом, если дочь-студентка вышла замуж, это не помешает семье продать квартиру без НДФЛ.

Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.

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