В 2024 году НДФЛ принес в бюджет больше денег, чем налог на прибыль

Москва обеспечила 57,5% поступлений в бюджет. Это только от НДФЛ с трудовых доходов.

От повышенного НДФЛ в 2024 году федеральный бюджет получил 224,4 млрд рублей. Налог по ставке 15% платили с дохода больше 5 млрд рублей в год. Сюда входят: зарплаты, дивиденды и прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК).

Впервые казна получила больше от НДФЛ, чем от налога на прибыль, пишут «Ведомости» со ссылкой на ФНС. Из налога 15% в федеральную казну идут 2 процентных пункта. Остальные доходы от повышенного налога переводят в фонд «Круг добра» на помощь детям с редкими заболеваниями. В 2024 году эта сумма составила 159,5 млрд рублей, что на 29% больше поступлений в 2023 году.

Среди регионов Москва лидирует по объему поступлений НДФЛ. Если рассматривать повышенный НДФЛ только на трудовые доходы, то столица обеспечила 57,5% поступлений. Это 62,5 млрд из 108,7 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург с 8,6 млрд и Московская область — 7,1 млрд рублей.

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