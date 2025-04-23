Если больничный в конце отработки перед увольнением: бухгалтеры делятся опытом

Работодатель должен полностью оплатить больничный и уволить работника в день, указанный в заявлении по собственному желанию.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» попросили помощи коллег в ситуации, когда работник написал заявление на увольнение по собственному желанию, а в последний день 2-недельной отработки перед увольнением заболел. Когда его увольнять и должен ли работодатель оплатить больничный, задается вопросом бухгалтер.

Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что уволить сотрудника нужно в дату, которую он указал в заявлении. Обычно это последний день отработки.

Так как он на больничном и не сможет прийти за документами, нужно отправить ему уведомление, а отдать их после того, как он выйдет с больничного.

Но встретилось и другое мнение: если работник ушел на больничный в последний день перед увольнением, он может потом обратиться в суд, чтобы восстановиться на работе.

«Бывали случаи, когда работники восстанавливались на рабочем месте по суду, мотивируя тем, что находились на больничном в стационаре и не могли физически отозвать свое заявление, а хотели, но лежали в реанимации под капельницей без телефона», — предостерегает участник дискуссии.

Но когда бы ни увольняли работника, в любом случае больничный должен оплатить работодатель: п. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006. Причем по общим правилам.

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