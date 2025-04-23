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НДФЛ

Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

Начнет действовать налоговый кешбэк для работающих родителей. Это позволит им платить налог по ставке 6%, а не 13%.

С 2026 года появится семейная налоговая выплата, по которой родителям двоих и более детей пересчитают НДФЛ по ставке 6%.

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — сказал министр труда Антон Котяков.

На выплаты могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых в 1,5 раза меньше регионального прожиточного минимума. У потенциальных получателей не должно быть долгов по алиментам.

Тем, кто имеет право на семейный кешбэк, переведут выплату в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

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Комментарии

6
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    вот где и кто ещё может до такого додуматься?

    Сразу облагать по нужной ставке нельзя?

    Обязательно нужно забирать, а потом вернуть. Через год. Может быть. А может не быть. А бывают и накладки. А бывает.... всё что угодно бывает....

    А проценты за пользование чужими деньгами будут начисляться? Ну хотя бы по ставке? Надеюсь что в знаменателе количество дней будет как и с пенями первый месяц 300, далее - 150 ?

    — сказал министр труда Антон Котяков.

    А почему по налоговые отношения рассказывает министр труда?

    У министра по налогам совсем .... ? ноги отказали?

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      У министра по налогам совсем .... ? ноги отказали?

      Рассказывают насколько мне известно головой не ногами, по крайней мере в моем круге общения ))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Рассказывают насколько мне известно головой не ногами,

        ну это смотря как заболело! смотря как дёрнуть!

        по крайней мере в моем круге общения ))

        Я следал всего лишь СВОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

        Виктория, попробуйте сами объяснить как и почему про налоговые отношения комментарии распространяет.... совсем другой .... объевшийся министр ?

        • В Виктория
          Главный бухгалтер

          Предполагаю с высокой степенью вероятности, что наши министры настолько некомпетенты ни в чем, что им все равно, что озвучивать по сути, они выбирают фразы по знакомым словам. Фраза содержит слово "работающие", значит ее озвучивает министр труда. Как-то так )

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов

    На выплаты могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых в 1,5 раза меньше регионального прожиточного минимума.

    Это как бы не одно и то же.