Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

Начнет действовать налоговый кешбэк для работающих родителей. Это позволит им платить налог по ставке 6%, а не 13%.

С 2026 года появится семейная налоговая выплата, по которой родителям двоих и более детей пересчитают НДФЛ по ставке 6%.

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — сказал министр труда Антон Котяков.

На выплаты могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых в 1,5 раза меньше регионального прожиточного минимума. У потенциальных получателей не должно быть долгов по алиментам.

Тем, кто имеет право на семейный кешбэк, переведут выплату в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

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