Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

С 2026 года появится семейная налоговая выплата, по которой родителям двоих и более детей пересчитают НДФЛ по ставке 6%.
«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — сказал министр труда Антон Котяков.
На выплаты могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых в 1,5 раза меньше регионального прожиточного минимума. У потенциальных получателей не должно быть долгов по алиментам.
Тем, кто имеет право на семейный кешбэк, переведут выплату в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Комментарии6
вот где и кто ещё может до такого додуматься?
Сразу облагать по нужной ставке нельзя?
Обязательно нужно забирать, а потом вернуть. Через год. Может быть. А может не быть. А бывают и накладки. А бывает.... всё что угодно бывает....
А проценты за пользование чужими деньгами будут начисляться? Ну хотя бы по ставке? Надеюсь что в знаменателе количество дней будет как и с пенями первый месяц 300, далее - 150 ?
А почему по налоговые отношения рассказывает министр труда?
У министра по налогам совсем .... ? ноги отказали?
Рассказывают насколько мне известно головой не ногами, по крайней мере в моем круге общения ))
ну это смотря как заболело! смотря как дёрнуть!
Я следал всего лишь СВОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Виктория, попробуйте сами объяснить как и почему про налоговые отношения комментарии распространяет.... совсем другой .... объевшийся министр ?
Предполагаю с высокой степенью вероятности, что наши министры настолько некомпетенты ни в чем, что им все равно, что озвучивать по сути, они выбирают фразы по знакомым словам. Фраза содержит слово "работающие", значит ее озвучивает министр труда. Как-то так )
я и говорю:
мозгов там никогда не было, теперь ещё и ноги отказали
Это как бы не одно и то же.