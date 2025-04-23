Пострадавшие от недобросовестных подрядчиков ИЖС смогут обратиться за реструктуризаций

Центробанк порекомендовал кредитным организациям поддержать людей, которые пострадали от нарушений в сфере индивидуального жилищного строительства.
Например, в ситуациях, когда клиенты оформили ипотеку на строительство, банк перевел деньги подрядчику, а тот не завершил строительство или даже не приступил к нему.
«Кредиторам следует оценивать каждый конкретный случай, учитывать экономическое положение заемщика, его социальный статус, наличие или отсутствие другого жилья», — сказано на сайте ЦБ.
Банки призвали не повышать процентную ставку из-за того, что дом не построен, а также перенести срок погашения, не применять неустойки, а также в особых случаях полностью или частично простить долги пострадавших.
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