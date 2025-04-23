Пострадавшие от недобросовестных подрядчиков ИЖС смогут обратиться за реструктуризаций

Если банк перевел заемные деньги застройщику, а тот не выполнил свои обязательства, то заказчикам могут перенести срок погашения, не начислять неустойки и не поднимать процентную ставку.

Центробанк порекомендовал кредитным организациям поддержать людей, которые пострадали от нарушений в сфере индивидуального жилищного строительства.

Например, в ситуациях, когда клиенты оформили ипотеку на строительство, банк перевел деньги подрядчику, а тот не завершил строительство или даже не приступил к нему.

«Кредиторам следует оценивать каждый конкретный случай, учитывать экономическое положение заемщика, его социальный статус, наличие или отсутствие другого жилья», — сказано на сайте ЦБ.

Банки призвали не повышать процентную ставку из-за того, что дом не построен, а также перенести срок погашения, не применять неустойки, а также в особых случаях полностью или частично простить долги пострадавших.

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