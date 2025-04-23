Банки начали блокировать операции по кредиткам, если не платить проценты

Раньше банки воевали за клиентов, привлекая их повышенным кешбэком и грейс-периодами, а сейчас им это стало невыгодно.

Банки стали снижать лимиты или блокировать расходные операции клиентов, которые пользуются кредитными картами только в беспроцентный период.

Такие «рационализаторы» получают заемные средства, кладут их на вклады и не приносят доход банкам, пишет РБК.

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают», — объяснил зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес.

При ключевой ставке 6% кредитные организации терпели таких клиентов, поскольку у них был спрос на кредиты наличными. Сейчас при ставке 21% упали объемы кредитования, поэтому банки стали блокировать беспроцентных клиентов и заставлять их переходить в другие компании.

Пользователей кредитных карт условно делят на «рационализаторов» и «гусаров-заемщиков». Клиенты первого типа используют кредитки как транзакционный инструмент, главный параметр при его выборе — уровень реального кешбэка. Вторые — постоянно обращаются к средствам на карте, иногда выходят за рамки льготного периода.

По данным на июнь 2024 года, 26% владельцев кредитных карт всегда укладываются в грейс-период и не платят проценты за обслуживание. За два года доля таких клиентов сократилась на 4 процентных пункта.

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