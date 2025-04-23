Котяков сообщил, какие меры поддержки семей решено пролонгировать

Семейную ипотеку продлят до 2030 года.

С момента запуска программы материнского капитала российским семьям выдали почти 15 млн сертификатов. Эту меру господдержки продлили до 2030 года, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«С момента старта программы почти 15 млн сертификатов было выдано семьям в нашей стране. И по решению президента РФ до 2030 года программа по капиталу продлена, соответственно, сегодня уже этот законопроект принят», — заявил министр.

Также Котяков анонсировал продление семейной ипотеки и выплат на погашение суммы основного долга при рождении в семье третьего ребенка.

Особое внимание уделили многодетным семьям. Они могут пользоваться преференциями и мерами поддержки, которые предусмотрены указом президента, добавил глава Минтруда.

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