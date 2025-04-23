Приставы наложат арест на имущество Анатолия Чубайса

По решению суда ФССП арестует имущество экс-главы «Роснано». Он проходит по делу о хищении средств. Вместо производства планшетов деньги выводили на зарубежные счета.

ФССП открыла исполнительное производство о наложении ареста на имущество экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сказано на сайте приставов.

9 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы выдал исполнительный лист об аресте имущества Чубайса в деле по иску «Роснано». Компания требует взыскать 5,6 млрд рублей с него и еще семи ответчиков. Фирма понесла убытки от запуска проекта производства гибких дисплеев Plastic Logic в 2009 году.

Организация в 2012 году решила не выпускать планшеты, все деньги с проекта уходили на счета зарубежных компаний. По данным ФСБ, Plastic Logic похитила 13 млрд рублей.

Анатолий Чубайс с 2008 по 2020 годы был главой «Роснано», в 2022 году уехал из России.

По делу также проходят: Юрий Удальцов — был заместителем председателя правления «Роснано», Олег Киселев — был советником Чубайса, Борис Подольский — экс-зампредседателя правления, исполнительный директор УК «Роснано», Герман Пихой — бывший член правления УК «Роснано», Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян — экс-зампреды правления и Николай Тычинин, который был гендиректором компании Plastic Logic. Организацию ликвидировали в 2019 году.

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