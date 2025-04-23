Ульяновский завод завысил НДС — суд взыскал 22,85 млн руб. в доход государства

Ульяновский завод завысил НДС через фиктивные сделки — суд признал их ничтожными и взыскал деньги в доход государства

Выездная налоговая проверка выявила, что Ульяновский завод модульных сооружений имитировал хозяйственную деятельность с Торгово-производственной компанией «Погода в доме», чтобы завысить налоговые вычеты по НДС. Завод подписал фиктивные счета-фактуры на сумму 22,85 млн руб. на поставку строительных материалов.

В реальности товары были куплены у ООО «СБТ+» — «техническая» организация, участвующая в продаже «бумажного НДС». В результате УЗМС оштрафовали на 3,2 млн руб., доначислили НДС на 16,7 млн руб. и налог на прибыль на 15,2 млн руб.

Прокуратура Ульяновской области обратилась в арбитражный суд с требованием признать сделку недействительной и взыскать сумму в доход государства. По мнению ведомства, обе стороны не имели намерения заключить сделку и действовали недобросовестно, нарушая закон, основы правопорядка и нравственности, а также стремясь к незаконному обогащению за счет бюджета.

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры, признав сделки между УЗМС и ООО «Погода в доме» на сумму 22,85 млн руб. недействительными. Служители Фемиды указали, что сделка, нарушает закон и публичные интересы, значит, она ничтожна. А требования прокуратуры о признании сделок недействительными и взыскании средств в доход страны с ООО «УЗМС» и «Погода в доме» законны и обоснованы.

Для справки: согласно постановлению Конституционного суда, антисоциальные сделки можно взыскать в доход государства, если доказано их противоречие основам правопорядка, нравственности и умысел сторон. Верховный суд говорит, что для применения ст. 169 ГК РФ нужно установить противоречие сделки основам правопорядка или нравственности и умысел одной стороны.