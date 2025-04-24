В Госдуму внесли законопроект «инвестиции вместо штрафов»

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит компаниям инвестировать деньги в исправление выявленных нарушений. Они смогут применять долгосрочную инвестпрограмму в обмен на отказ контрольных органов от применения к ним санкций, административной ответственности.
Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны нарушителей, будет приостановлено течение сроков давности привлечения к административной ответственности. Также на время исполнения соглашения приостановят производство по делу о правонарушении.
«Системный подход позволит, с одной стороны, достигнуть превентивной цели законодательства об административных правонарушениях, а с другой — снизить избыточную нагрузку на привлекаемых к административной ответственности лиц, готовых устранить допущенные ими нарушения, в том числе на бюджетные учреждения и их должностных лиц», — сказано в пояснительной записке.
Ожидается, что изменения снизят риски неисполнения обязанностей, за несоблюдение которых компании привлекают к административной ответственности. Например, при нехватке денег на исправление нарушений после уплаты штрафов.
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