В Госдуму внесли законопроект «инвестиции вместо штрафов»

Предприниматели, которые допустили нарушения, но не могут их устранить, смогут инвестировать деньги в решение своей проблемы. В ответ на это надзорные органы не будут их штрафовать.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит компаниям инвестировать деньги в исправление выявленных нарушений. Они смогут применять долгосрочную инвестпрограмму в обмен на отказ контрольных органов от применения к ним санкций, административной ответственности.

Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны нарушителей, будет приостановлено течение сроков давности привлечения к административной ответственности. Также на время исполнения соглашения приостановят производство по делу о правонарушении.

«Системный подход позволит, с одной стороны, достигнуть превентивной цели законодательства об административных правонарушениях, а с другой — снизить избыточную нагрузку на привлекаемых к административной ответственности лиц, готовых устранить допущенные ими нарушения, в том числе на бюджетные учреждения и их должностных лиц», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения снизят риски неисполнения обязанностей, за несоблюдение которых компании привлекают к административной ответственности. Например, при нехватке денег на исправление нарушений после уплаты штрафов.