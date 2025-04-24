Минфин: если данных о среднем заработке за два года нет, можно исходить из МРОТ

Для освобождения от НДФЛ выплат при увольнении по общему правилу берут размер месячного среднего заработка.

Выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ в пределах трех среднемесячных заработков, а для работников Крайнего Севера и приравненных местностей — в пределах шести среднемесячных.

Порядок расчета среднемесячного заработка при этом такой же, как при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. То есть: если средний заработок сотрудника меньше МРОТ, то для расчета среднемесячного можно опираться на МРОТ на основании п. 1.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ (письмо Минфина № 03-04-05/30164 от 26.03.2025).

Если сотрудник работал в местностях, где есть районные коэффициенты, МРОТ увеличивают на такой коэффициент.

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