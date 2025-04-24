Глава ВТБ: пока нет перспективы возвращения в РФ Visa и Mastercard

Андрей Костин считает, что международные платежные системы вернутся, но после общей отмены санкций.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не видит перспектив возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок.

«Я пока не вижу больших перспектив этого [возвращения на российский рынок Visa и Mastercard]. Сейчас затрагивалась тема, можно ли договориться с китайцами, чтобы вернули работу Union Pay. <…> Вот этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе с рядом дружественных стран, по возврату», — сказал Андрей Костин.

Также он добавил, что Visa и Mastercard смогут вернуться в Россию в контексте общей отмены санкционных ограничений.

Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение международных платежных систем будет нелегким — им придется конкурировать с Национальной системой платежных карт (НСПК).

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