«Опора России» просит на первый раз не наказывать упрощенцев за несвоевременную сдачу НДС-декларации

Большинство ИП и компаний на УСН до 2025 года не сталкивались с НДС и отчетностью по нему, напоминают общественники.

«Опора России» просит премьер-министра Михаила Мишустина освободить плательщиков УСН, которые сдают отчетность по НДС в первый раз, от штрафов за непредставление в срок НДС-деклараций. Такое письмо организация направила главе правительства.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение инициировать изменения законодательства, направленные на освобождение налогоплательщиков УСН от ответственности по пункту 1 и 2 ст. 119 НК за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года, а также за второй (третий, четвертый) квартал 2025 года, если обязанность по уплате НДС у налогоплательщика УСН впервые возникла по операциям реализации за указанный квартал», — пишут общественники.

«Опора России» напоминает в документе, что до 2025 год ИП и компании на УСН обычно не сталкивались с расчетом и уплатой НДС. Поэтому сейчас представление деклараций вызывает у них ряд сложностей.

За несвоевременно отправленную декларацию могут оштрафовать на 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц, но не более 30% этой суммы и не менее 1 000 рублей. Кроме того, могут заблокировать банковский счет.

Недочеты и невнимательность налогоплательщиков могут привести к штрафам и проблемами с налоговой, опасаются в «Опоре России».

Мы напоминали, что 25 апреля — крайний срок сдачи декларации НДС за 1 квартал 2025. А упрощенцы делают это впервые.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.