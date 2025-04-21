Почтовые отделения смогут отремонтировать только к 2253 году

Износ объектов Почты России составил более 70%, при текущих объемах финансирования ремонт отделений закончится только через 228 лет. Так считают в компании.

Сейчас на ремонт отделений Почты России выделяют по 500 млн рублей в год. При таком объеме финансирования модернизация может закончится через 228 лет — в 2253 году. Так считает замгендиректора госкомпании Захар Грузнов.

«При сохранении темпов финансирования на уровне 0,5 млрд рублей в год завершение президентской программы ремонтов возможно через 228 лет, в 2253 году», — заявил он.

Сейчас износ объектов компании составляет более 70%. Еще одна проблема — низкая зарплата работников. Около 38 тыс. сотрудников почты получают зарплату на уровне МРОТ — порядка 27 тыс. рублей. В 2025 году МРОТ составляет 22,44 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что Почте России могут выделить 30 млрд рублей на ремонт. Источник финансирования — штрафы за нарушение ПДД.

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