Наказание за незаконное трудоустройство мигрантов предлагают ужесточить

Штрафы для бизнеса хотят увеличить в два раза, для должностных лиц — в пять раз, а для физлиц — в десять.

Депутаты Госдумы предлагают увеличить размеры административных штрафов за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Для этого хотят внести изменения в ст. 18.15 КоАП. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

С 2016 по 2025 год накопленный уровень инфляции составил 60%, поэтому действующие размеры штрафов больше не эффективны. Также выросли доходы иностранных работников.

«В 2023 году, по данным “Мигрант Сервиса”, зарплата иностранных граждан, работающих в России, выросла в два раза. Если в январе прошлого года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре — уже более 140 тысяч», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива предполагает увеличение штрафов по всем пунктам статьи 18.15 КоАП:

для физлиц — в десять раз;

для должностных лиц — в пять раз;

для юридических лиц — в два раза.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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