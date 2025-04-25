Минтранс хочет сделать обязательными выплаты за овербукинг

Если авиакомпании продали больше билетов, чем есть мест на борту, то они могут предложить пассажирам пересесть на другой рейс и предоставить им компенсацию.

Вместе с авиаперевозчиками Минтранс разрабатывает проект изменений в Воздушный кодекс. В законе будет понятие овербукинг — сверхбронирование, а также его детали.

Согласно поправкам, компании смогут на законных основаниях отказывать пассажирам в вылете, пересаживать их на другие рейсы, если есть овербукинг. Исключение сделают для родителей с детьми, инвалидов и их сопровождающих, военнослужащих, которые летят к месту службы, и для пассажиров с билетами на пересадочные рейсы. Таких пассажиров запретят снимать с рейсов. Об этом пишут «Известия».

Деловые командировки в список исключений не вошли, что критично, поскольку можно из-за овербукинга пропустить важных встречи и мероприятия.

При пересадке пассажиров планируют соблюдать принцип добровольности, у человека спросят согласие на перелет другим рейсом и предложат компенсацию за овербукинг. Выплаты могут зависеть от часов задержки вылета, пассажирам планируют выплачивать от 25% до 100% от изначальной стоимости билета, но эти параметры не окончательные.

Сейчас авиакомпании при овербукинге пересаживают пассажиров на другие рейсы, но не предоставляют им никакой компенсации. Овербукинг позволяет повысить заполняемость самолетов и увеличить авиационную подвижность.

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