Банки и сырьевые компании могут обложить налогом на сверхприбыль

Депутат хочет, чтобы сырьевые компании и банки тоже уплатили 10% налога на сверхприбыль, если они в 2024-2025 годах заработали больше 1 млрд рублей.

Лидером фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, по которому банки и сырьевые компании будут платить налог на сверхприбыль по ставке 10%.

«В бюджет поступят сотни миллиардов рублей дополнительных доходов, и эти деньги пойдут на здравоохранение, образование и поддержку социальной сферы. Платить налог на сверхприбыль предлагаем в 2026 году по итогам работы в этом году», — сказал Сергей Миронов.

Налог на сверхприбыль будут платить те компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2024 и 2025 годы оказалась больше 1 млрд рублей. Налоговая база считается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2024-2025 годы над средним арифметическим прибыли за 2021-2022 годы.

В 2023 году от налога на сверхприбыль в бюджет поступило 318,8 млрд рублей, это помогло сократить дефицит бюджета. Тогда этот налог платил только крупный бизнес, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 млрд рублей. На банки и сырьевые компании это требование не распространялось.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.