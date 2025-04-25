Центробанк впервые установил ограничения для ипотек и автокредитов

Регулятор начал активно бороться с закредитованностью населения. Он ввел лимиты по ипотеке и автокредитам. Раньше такие ограничения были только для необеспеченных потребзаймов.

С 1 апреля 2025 года у Центробанка появилось право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. Это позволит снизить долю высокорискованных ссуд в общем количестве выдач. Раньше ограничения могли установить только для необеспеченных потребительских кредитов.

«Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на III квартал 2025 года и снизил с 1 июля 2025 года макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам», — сказано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в первом квартале 2025 года надбавки в ипотеке уже улучшили структуру кредитования. Доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) больше 80% сократилась с 47% в третьем квартале 2023 года до 6%. Также стало меньше кредитов с первоначальным взносом меньше 20%: показатель упал с 51% до 5%.

За счет ажиотажного спроса на ипотеку во второй половине 2023 года и в первой половине 2024 года до 0,9% выросло число кредитов с просрочкой от 90 дней.

Несмотря на положительный эффект от надбавок, Центробанк все равно установил МПЛ для банков с универсальной лицензией, которые выдают ипотеку. Теперь они смогут выдать клиентам с ПДН больше 50% и первоначальным взносом менее 20% не больше 2% от общего объема ипотек.

Кроме того, у банков может быть в совокупности максимум 5% выдач ипотеки с первоначальным взносом меньше 20%, которые оформили заемщики с ПДН ниже 50%, и кредиты с первоначальным взносом больше 20% от заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%.

В сфере автомобильного кредитования в первом квартале 2025 года до 20% снизилась доля выдач клиентам с ПДН более 50%. Для сравнения, во втором квартале 2024 года показатель составлял 60%. Сейчас процент рискованных кредитов с ПНД свыше 80% упал с 29% до 3%.

Однако Центробанк решил ужесточить условия и по автокредитам, банки с универсальной лицензией и МФО не смогут выдавать больше 20% кредитов на покупку авто заемщика с ПДН 50-80%. На клиентов с показателем долговой нагрузки свыше 80% может приходиться только 5% всех автокредитов.

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