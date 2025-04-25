Бюджетные поступления от налога на прибыль выросли на 15%

Минфин готов к тому, что поступления по налогу на прибыль замедлятся из-за риска просадки на сырьевых рынках.

В первом квартале 2025 года в консолидированный бюджет от налога при прибыль пришло почти на 15% больше денег, чем в том же периоде 2024 года.

За первый квартал 2024 года в федеральный бюджет поступило 565 млрд рублей. В него попадет только 3 процентных пункта из налога на прибыль в размере 20%. Доход консолидированного бюджета в тот период мог составить 3,8 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента доходов Минфина Елену Лебединскую.

Минфин ждет, что после положительной динамики первых трех месяцев поступления по налогу на прибыль будут замедляться. Основные риски связаны с динамикой сырьевых рынков. В регионах, доходы которых связаны с сырьевыми компаниями, могут появиться «значительные минусы».

Недавно мы писали, что в Госдуму внесут законопроект о налоге на сверхприбыль для сырьевых компаний и банков.

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