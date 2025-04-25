Кабмин одобрил идею увеличить страховое возмещение по безотзывным вкладам

Размер компенсаций по сберегательным сертификатам вырастет в два раза: с 1,4 до 2,8 млн рублей.

24 апреля 2025 года правительство одобрило законопроект Минфина об изменении в страховании безотзывных вкладов.

Страховое возмещение по сберегательным сертификатам сроком не менее трех лет увеличат с 1,4 до 2,8 млн рублей.

«Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 млн рублей (1,4 млн рублей + 2,8 млн рублей)», — сказано на сайте Минфина.

Безотзывный вклад нельзя закрыть раньше срока, но клиент сможет переуступить право другому лицу. Это позволит банку эффективнее управлять своей ликвидностью, поэтому процентная ставка для таких инструментов сбережения будет выше, чем по стандартным депозитам.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.