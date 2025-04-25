Исследование Wildberries: 75% россиян хотят торговать на маркетплейсах

27% покупателей собираются всерьез стать селлерами на маркетплейсах. Для начала они планируют зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Более опытные в бизнесе ставят планку в 1 млн рублей.

Серьезно планируют стать селлерами на маркетплейсах 27% покупателей, еще половина россиян (48%) не исключают, что будут торговать онлайн в будущем. Об этом сказано в исследовании Wildberries.

Более пристально изучают возможность начать работать с маркертплейсами покупатели в возрасте от 25 до 34 лет (34%).

Участников опроса мотивирует возможность получать дополнительный доход (46%), работать без начальства (42%), гибкий график (31%), а 23% респондентов отметили, что для них главное возможность начать бизнес с небольшими вложениями.

Оценивая возможный объем продаж, участники опроса в среднем называют суммы до 200 тыс. рублей в месяц. По 3% потенциальных селлеров рассчитывают на обороты в диапазоне до 1 млн рублей и более 1 млн в месяц. В основном такую оценку дают покупатели, у которых уже есть опыт предпринимательства.

Среди самых частых барьеров выхода на маркетплейс — эмоциональные. Опасения, связанные с первыми шагами, испытывают 26% россиян. 22% переживают, что их вложения не окупятся, 17% боятся потерпеть неудачу, а 5% беспокоит фактор временных затрат. В списке рациональных причин — недостаток финансов (26%), отсутствие знаний о продажах (21%) и непонимание, какие товары лучше продавать (19%).

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