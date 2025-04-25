Исследование Wildberries: 75% россиян хотят торговать на маркетплейсах

Серьезно планируют стать селлерами на маркетплейсах 27% покупателей, еще половина россиян (48%) не исключают, что будут торговать онлайн в будущем. Об этом сказано в исследовании Wildberries.
Более пристально изучают возможность начать работать с маркертплейсами покупатели в возрасте от 25 до 34 лет (34%).
Участников опроса мотивирует возможность получать дополнительный доход (46%), работать без начальства (42%), гибкий график (31%), а 23% респондентов отметили, что для них главное возможность начать бизнес с небольшими вложениями.
Оценивая возможный объем продаж, участники опроса в среднем называют суммы до 200 тыс. рублей в месяц. По 3% потенциальных селлеров рассчитывают на обороты в диапазоне до 1 млн рублей и более 1 млн в месяц. В основном такую оценку дают покупатели, у которых уже есть опыт предпринимательства.
Среди самых частых барьеров выхода на маркетплейс — эмоциональные. Опасения, связанные с первыми шагами, испытывают 26% россиян. 22% переживают, что их вложения не окупятся, 17% боятся потерпеть неудачу, а 5% беспокоит фактор временных затрат. В списке рациональных причин — недостаток финансов (26%), отсутствие знаний о продажах (21%) и непонимание, какие товары лучше продавать (19%).
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Комментарии2
но не могут.
25% могут, но не хотят.
Так выпьем же за кибернетике!
Как у авторов Клерка ловко получается жонглировать цифрами: 27 планирующих +48 раздумывающих = 75% россиян хотят торговать на маркетплейсах. И не подкопаешься! Как хорошо, что в оставшихся 25%