❗Закрываем онлайн-курсы в подписку Клерк.Премиум

Все онлайн-курсы, кроме четырех, мы закрываем в подписку Клерк.Премиум. Это значит, что онлайн-курсы можно будет купить только в рамках подписки и нельзя -- отдельно.

Все онлайн-курсы на «Клерке» входят в подписку Клерк.Премиум. Но раньше их можно было покупать поштучно.

Теперь купить отдельно можно только 4 курса:

Важно: онлайн-курсы-исключения, которые остаются для самостоятельной продажи, по-прежнему входят в подписку Клерк.Премиум!

Вот самые популярные курсы, которые изучают подписчики Клерк.Премиум в апреле:

Все онлайн-курсы вы найдете в каталоге.

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