❗Закрываем онлайн-курсы в подписку Клерк.Премиум

Все онлайн-курсы на «Клерке» входят в подписку Клерк.Премиум. Но раньше их можно было покупать поштучно.
Теперь купить отдельно можно только 4 курса:
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.
Важно: онлайн-курсы-исключения, которые остаются для самостоятельной продажи, по-прежнему входят в подписку Клерк.Премиум!
Вот самые популярные курсы, которые изучают подписчики Клерк.Премиум в апреле:
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