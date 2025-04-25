До 30 апреля 2025 физлица должны отчитаться за 2024 год о контролируемых иностранных компаниях

Если есть основания для освобождения прибыли КИК от налогов, нужно до 30 апреля включительно отправить подтверждающие документы.

30 апреля 2025 года — крайний срок для отправки физлицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год. Об этом напоминает ФНС.

Отправлять уведомление о КИК нужно при любом финансовом результате такой компании, предупреждает ведомство.

Если у человека есть основания для освобождения прибыли КИК от налогов — отправить подтверждающие документы нужно тоже до 30 апреля. Исключение — КИК, образованная в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС, имеющая постоянное местонахождение в нем.

Вместе с уведомлением о КИК отправляют документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка. Это нужно сделать до 30 апреля, независимо от того, нужно ли платить налог с прибыли КИК.

За неотправленное уведомление о КИК налогоплательщика оштрафуют на 500 тыс. рублей: п. 1 ст. 129 НК.

Форма, формат и порядок отправки электронного уведомления есть в приказе ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

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