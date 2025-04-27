До конца 2025 года в электронный вид переведут 100% материалов госфонда данных землеустройства

С 2020 года Росреестр предоставил по запросам граждан и профессиональных участников рынка недвижимости 2,6 млн документов из государственного фонда данных землеустройства (ГФДЗ).

Из них 258 тыс. – в 2024 году, сообщила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова.

Востребованность документов фонда растет, поскольку они содержат исходные данные для проведения кадастровых работ, данные спецобследований, изысканий и сведения, полученные при проведении геодезических, картографических, землеустроительных работ. Также они позволяют подтвердить факт существования земельных участков в определенных границах на момент его предоставления и формирования.

«Чаще всего заявителей интересовали землеустроительные дела, проекты формирования участков для совершения сделок и регистрации прав, материалы по изучению состояния земель, включая картографические сведения, данные дистанционного зондирования и инвентаризации», — сказала Татьяна Громова.

Она добавила, что идет активная работа по оцифровке материалов госфонда. С 2021 года, когда она только началась, данный показатель вырос на 65% — до 95% (13,2 млн единиц материалов). До конца 2025 года планируется перевести в электронный вид 100% материалов.

За первые два месяца первого квартала 2025 года физлицам из ГФДЗ было выдано более 23 тыс. документов, что в три раза больше, чем по запросам бизнеса (6,8 тыс.).

Документы ГФДЗ можно заказать на Госуслугах — опция «Получение сведений из государственного фонда данных». Это бесплатно. До 2023 года ее оказывали только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или при направлении запроса почтой.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.