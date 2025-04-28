👁 При покупке контактных линз социальный вычет по НДФЛ не дадут

По расходам на лечение и покупку лекарств положен социальный налоговый вычет. Но контактные линзы – это не лечение и не лекарство.

Контактные линзы – это медицинское изделие.

Предоставление социального вычета в сумме расходов на приобретение медицинского изделия НК не предусмотрено.

Такое вывод делает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-06/133545.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал по поводу очков. По ОКВЭД оптика – это розничная торговля, и не может рассматриваться как деятельность медицинских организаций, говорится в письме от 09.07.2024 № 03-04-05/64054.

Предложение о внесении очков в перечень медуслуг для вычета по НДФЛ Минфин не поддержал.

Напомним, виды медицинских услуг для права на вычет приведены в постановлении Правительства от 08.04.2020 № 458.

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