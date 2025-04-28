Для больничного можно сделать замену лет, даже если в отпуске по уходу за ребенком женщина работала

Если в 2024 и 2023 годах женщина была в отпуске по уходу за ребенком, то для расчета больничных можно сделать замену лет. Но не на любые годы, а на непосредственно предшествующие году наступления страхового случая.

СФР в письме от 16.04.2025 № 23-02-30/115484 рассмотрел такую ситуацию: сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком с февраля 2023 по март 2025 и одновременно работала на 0,4 ставки. В марте 2025 года она вышла на работу на полный день и ушла на больничный.

В такой ситуации есть право на замену лет — на 2021 и 2022 годы.

Но если работница в 2022 году находилась еще в отпуске по беременности и родам, то она также имеет право заменить 2022 год на 2020 год.

То есть в описанной ситуации для расчета больничного в 2025 году можно учитывать заработок за 2020 и 2021 годы.

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