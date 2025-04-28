Для тарифа взносов 7,6% учитывают доход только по основному коду ОКВЭД

Если организация ведет несколько обрабатывающих видов деятельности, для пониженного тарифа 7,6% учитывают доход только по одному из них.

Условия для применения тарифа:

основной вид деятельности входит в перечень (распоряжение Правительства от 11.12.2024 № 3689-р;

доход от этого вида деятельности – от 70%.

Минфин в письме от 21.01.2025 № 03-15-06/4260 подчеркивает, что 70% доходов должно быть именно от одного вида деятельности, который заявлен в ЕГРЮЛ как основной.

Таким образом, если компания ведет два вида деятельности, входящей в перечень, и доход по ним – 50/50, то права на пониженный тариф у нее не будет, хотя по факту 100% дохода – от деятельности из перечня.

Отметим, что для тарифа 7,6% основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ должен совпадать с кодом из перечня с точностью до подкласса (письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-15-05/130953).

А срочная смена основного кода ОКВЭД не поможет в 2025 году, пониженный тариф будет только с 2026 года.

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