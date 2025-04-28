ИП на ОСНО платит НДФЛ с депозитных процентов как простое физлицо

Даже если ИП открыл вклад с указанием своего предпринимательского статуса, доход от процентов будет облагаться НДФЛ как у физических лиц.

Банки до 1 февраля передают данные в ФНС о выплаченных процентах по вкладам за прошлый год. Исключений в отношении физлиц, являющихся ИП, в части передачи информации в ФНС не предусмотрено.

Поэтому ИП на ОСНО, который получил доход от процентов по вкладу платит с него НДФЛ до 1 декабря на основании налогового уведомления.

Такой вывод сделан в письме Минфина от 26.03.2025 № 03-04-07/29855.

Напомним, ИП на ОСНО отражают бизнес-доход в 3-НДФЛ, считают НДФЛ по ставкам от 13% до 22% и платят годовой налог до 15 июля.

По вкладу начисление НДФЛ будет не в 3-НДФЛ, а в налоговом уведомлении (по ставкам 13% и 15% с учетом необлагаемой суммы) и платить надо его надо не до 15.07, а до 01.12, считает Минфин.

НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 году мы разбирали тут.

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