Т-Банк открыл доступ к своей рекламной платформе малому и среднему бизнесу

Теперь любые предприниматели могут запустить рекламные кампании на платформе Т-Банка. Объявление покажут заинтересованной аудитории.

Т-Банк открывает доступ к своей рекламной платформе для малого и среднего бизнеса. Привлекать покупателей через кешбэк смогут предприниматели, которые работают как офлайн, так и онлайн. Запускать кампании можно будет самостоятельно в разделе банковского приложения «Кэшбэк у партнера».

Использовать сервис смогут и клиенты, и не клиенты Т-Бизнеса. На платформе можно показывать свое предложение целевой аудитории в разделе приложения Т-Банка, который посещают 15 млн розничных клиентов в месяц.

После настройки предложения с кешбэком от партнера алгоритм покажет объявление наиболее подходящей аудитории потенциальных покупателей. Для этого учтут историю их покупок и предпочтений.

Платить кешбэк партнер будет только за фактические продажи.

Размещать предложение в разделе «Кэшбэк у партнера» в приложении Т-Банка могут малые и средние компании, кроме магазинов табака, кальянных, страховых, финансовых и букмекерских компаний.

При настройке кампании можно выбрать аудиторию по полу, возрасту, статусу (новые или постоянные покупатели), району города или региону страны, размеру кешбэка — от 10 до 100%.

Чтобы опубликовать предложение с кешбэком, нужно зарегистрироваться на сайте рекламной платформы Т-Банка и выбрать механику «Кэшбэк у партнера» в личном кабинете.

«Новая механика „Кэшбэк у партнеров“ представляет собой уникальный подход к взаимодействию с рекламной платформой, который не имеет аналогов на рынке. Благодаря этому решению малый и средний бизнес получает возможность настраивать кампании таким образом, чтобы они максимально соответствовали их бизнес-целям и задачам, будь то привлечение новых клиентов или возврат „спящих“», — заявил Леонид Назаров, руководитель управления продуктов Т-Бизнеса.

«Таким образом, новый сервис не только снижает затраты на привлечение клиентов, но и может обеспечить более высокую конверсию за счет возможности индивидуальной настройки предложений», — добавил он.

Офлайн-бизнес в сферах общепита, услуг и продуктовой розницы, который имеет расчетный счет и эквайринг в Т-Бизнесе, может размещать предложения в разделе повышенного кешбэка для своего района. Такие объявления таргетируются на клиентов банка, которые регулярно совершают покупки поблизости от точки продаж.

Механика с кешбэком может помочь достигнуть ряда бизнес-целей, заявляет Т-банк:

увеличить оборот за счет роста среднего чека и повышения частоты покупок среди текущих клиентов;

привлечь новых клиентов, которые ранее не делали покупки в магазинах партнера;

вернуть «спящих» клиентов и работать с оттоком покупателей.

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