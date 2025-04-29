Сервис по оформлению полиса ОСАГО хотят запустить на Госуслугах

Минцифры и Центробанк работают над реализацией сервиса на Госуслугах. На первом этапе можно будет оформить полис на транспорт категорий «B» и «BE» для такси, мотоциклов и квадроциклов.

Минцифры вместе с Банком России работают над запуском сервиса по оформлению полиса ОСАГО на Госуслугах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос, который отправляла депутат Сардана Авксентьева.

«По мнению Минцифры для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале Госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале Госуслуг», — говорится в ответе министерства.

Запускать сервис будут поэтапно. На первом этапе оформить полис ОСАГО можно будет для транспортных средств категорий «B» и «BE» физлиц, используемых в качестве такси, а также для категорий «A» и «M» — мотоциклов, мопедов, легких квадроциклов. Т/с должны быть на учете в ГИБДД.

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