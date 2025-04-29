ВТБ решил выплатить инвесторам дивиденды за 2024 год

Банк пересмотрел решение о выплате дивидендов и решил направит на выплаты 275,75 млрд рублей.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Инвесторы получать по 25,58 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 рублей. Это будет первая выплата дивидендов с 2021 года.

11 июля 2025 года — дата, на которую будут определены инвесторы, имеющие право на выплаты. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Всего банк направит на выплату дивидендов половину чистой прибыли по МСФО. Она за 2024 год составила 551,4 млрд рублей. Общий объем выплат — 275,75 млрд.

В феврале мы писали, что первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что предложит акционерам компании отказаться от дивидендов за 2024 год.

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