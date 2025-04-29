Операторы персональных данных должны с 1 сентября отправлять обезличенную информацию в ГИС

Доступ к закрытой системе с обезличенной информацией будет у компаний с достоверными сведениями в ЕГРЮЛ, которые не находятся под контролем иностранцев и не имеют связей с терроризмом и экстремизмом.

С 1 сентября 2025 года все операторы персональных данных должны передавать обезличенную информацию в геоинформационную систему (ГИС). Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 233-ФЗ.

По таким сведениям будет невозможно распознать конкретного человека. Информация попадет в закрытую систему, доступ к которой есть у компаний, граждан, государственных и муниципальных органов. Основные условия — состоять в реестре операторов персональных данных, не быть под контролем иностранных компаний и лиц, не иметь связей с терроризмом и экстремизмом, в ЕГРЮЛ должны быть указаны достоверные сведения.

Узнайте больше об изменениях в защите персональных данных, в кадровом и воинском учете. Приходите на бесплатный вебинар «Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных — 2025». Он состоится 7 мая в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Новые условия предоставления отпусков без сохранения заработной платы. Новый порядок предоставления отпусков для работников, усыновивших ребенка. Правила привлечения несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни. Обновленный порядок начисления и выплаты вахтовой надбавки. Актуализированные нормы оплаты труда при работе в ночное время. Новые штрафы за нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных. Установление штрафов за несоблюдение обязанностей по ведению воинского учета. Письма, разъяснения государственных органов и актуальную судебную практику.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 7 мая в 15:00 мск!