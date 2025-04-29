Правила расчета НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры пропишут в НК РФ

В рамках законопроекта о донастройке налоговой политики Минфин исключит неопределенность с применением НДС при майнинге крипты. А на продажу руды для аффинажа установят ставку НДС 0%.

Минфин разработал законопроект о донастройке налоговой политики. Инициатива опубликована на портале законопроектов.

По налогу на добавленную стоимость предусмотрены такие изменения:

Уберут неопределенность в вопросе применения НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками иностранным лицам инфраструктуры для майнинга цифровой валюты. Минфин предлагает установить, что российский налогоплательщик будет рассчитывать НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры и при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга. Установят нулевой НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, налогоплательщиками, добывающими драгоценные металлы, аффинажным организациям, имеющим право на аффинаж драгметаллов, для аффинажа.

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