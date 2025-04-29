Как отразить в 1С:ЗУП командировочные сверх лимита: есть нюанс

Программа 1С:ЗУП не удержит НДФЛ со сверхнормативных суточных при выплате аванса. Это нужно будет сделать вручную.

Чтобы отразить в 1С:ЗУП командировочные сверх лимита, нужно создать новое Начисление (Настройка – Начисления).

На вкладке Основное выбирают «Доход в натуральной форме», начисление выполняют «По отдельному документу».

На вкладке Налоги, взносы, бухучет: облагается НДФЛ по коду дохода 2015, облагается взносами на ОПС, ОМС и ОСС и не облагается взносами от несчастных случаев.

Затем нужно создать документ Доход в натуральной форме (Зарплата – Натуральные доходы). При этом в реквизите «Дата получения дохода» ставят дату — последнее число месяца, в котором утвержден авансовый отчет.

НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных удерживают при окончательной выплате зарплаты работнику. Для этого в Ведомости по окончательному расчету нужно открыть окно расшифровки суммы удержанного НДФЛ (двойной щелчок по значению поля НДФЛ к перечислению). Строка с НДФЛ, рассчитанным со сверхнормативных суточных, отразится в окне расшифровки отдельной строкой.

При выплате аванса удержать НДФЛ с командировочных сверх лимита ЗУП не сможет. Для удержания налога при выплате аванса придется сделать ручную корректировку документа Ведомость.

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