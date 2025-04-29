🔥 Telegram-интервью: в прямом диалоге общаемся с основателем сайта Audit-it.ru Виталием Авдеевым

Борис Мальцев, основатель «Клерка», запускает новый проект — телеграм-интервью с приглашенными экспертами, бизнесменами, владельцами компаний.

Первым гостем стал Виталий Авдеев , основатель сайта Audit-it.ru . Вы уже можете почитать ответы Виталия в этом канале . А здесь, под новостью, пишите свои вопросы, мы также разместим их в телеграм и эксперт лично ответит. В первую очередь говорим о зарождении бухгалтерского Рунета, технологиях, монетизации, но вы можете задать и другие вопросы ;)

Плюсы нового формата:

Эксперт отвечает на вопросы свободно, без редактуры , добавляет полезные ссылки, файлы, фото и любые другие материалы, которые будут доступны пользователям.

Это не разовое интервью с заготовленными вопросами, эксперт отвечает на вопросы редакции, Бориса и пользователей «Клерка» на разные темы в течение долгого времени.

Вот несколько вопросов-ответов из нового интервью с Виталием Авдеевым:

— Когда в 2000 году создавали сайт, какая была цель? Хотели объединить коллег, находить клиентов, безвозмездно нести пользу бизнесу?

— В 1999 году я оканчивал ВУЗ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и в этом же году появился сайт. Сначала на региональном домене audit.kaliningrad.ru, а год спустя зарегистрировал нынешний домен audit-it.ru.

В те времена бухгалтерские сайты можно было пересчитать по пальцам, Рунет только развивался. Помню, в профильном бухгалтерском журнале начала 2000-х вышла статья про Интернет для бухгалтера, из трех сайтов два там были Audit-it.ru и Клерк. Разумеется, как о бизнесе, о монетизации тогда мыслей не было – в Интернете все только начиналось. Это была возможность приобщиться к новым технологиям, сделать что-то интересное в своей профессии, чего другие пока не умели.

Навыки программирования, полученные в школе и институте, любовь к компьютерам позволяли обходиться собственными силами, делать сайт в свободное от работы время на правах хобби. А раз что-то делаешь, почему бы не сделать это полезным для других людей, коллег. Так на сайте появились статьи, новости, форум…

А вот так сайт выглядел в 1999 году:

— Кто был первый клиент сайта. Помнишь? И что он заказал.

— Первым клиентом была компания БЭСТ. Тогда она активно конкурировала с 1С в области бухгалтерских программ. Сейчас немногие ее вспомнят, хотя, судя по сайту, компания существует и продолжает выпускать бухгалтерское ПО.

БЭСТ разместила на сайте рекламный баннер. Спустя годы работы над сайтом это было удивительно – оказалось, что хобби может приносить деньги. Деньги были совсем небольшие, но сам факт, что сайт приносит доход, не отвлекая меня в течение дня от основной работы, аудиторских проверок, много стоил.