❗❗❗ Власти пересмотрят сроки уплаты налогов в свою пользу

Минфин решил донастроить налоговую политику и опубликовал новый законопроект с изменениями.
Согласно проекту, если последний день уплаты налогов приходится на праздник или выходной, то платеж нужно сделать за день до этого момента. То есть в предшествующий рабочий день.
«Данная норма направлена на повышение ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращение рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов», — сказано на сайте Минфина.
Также министерство займется усовершенствованием института единого налогового счета (ЕНС). Например, уточнят порядок учета денег, в ситуации, когда налоговики приняли решение о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки или о полной или частичной отмене решения о предоставлении налогового вычета.
Кроме того, из сальдо ЕНС исключат суммы, указанные в решении налоговых инспекторов о привлечении к ответственности.
Мы сообщали, что Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики.
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