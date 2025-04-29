❗❗❗ Власти пересмотрят сроки уплаты налогов в свою пользу

Минфин хочет, чтобы все налоги были уплачены до выходных и праздничных дней, а из сальдо ЕНС исключат суммы, которые указаны в решении о привлечении к ответственности.

Минфин решил донастроить налоговую политику и опубликовал новый законопроект с изменениями.

Согласно проекту, если последний день уплаты налогов приходится на праздник или выходной, то платеж нужно сделать за день до этого момента. То есть в предшествующий рабочий день.

«Данная норма направлена на повышение ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращение рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов», — сказано на сайте Минфина.

Также министерство займется усовершенствованием института единого налогового счета (ЕНС). Например, уточнят порядок учета денег, в ситуации, когда налоговики приняли решение о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки или о полной или частичной отмене решения о предоставлении налогового вычета.

Кроме того, из сальдо ЕНС исключат суммы, указанные в решении налоговых инспекторов о привлечении к ответственности.

Мы сообщали, что Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики.