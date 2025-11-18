Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы

18 ноября 2025 года Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об основных направлениях налоговой политики 2026-2028 гг.

Самые масштабные изменения касаются НДС: с 2026 года ставка будет 22% вместо 20%. Власти поэтапно будут снижать порог предельного дохода для бизнеса на УСН, который перейдет к уплате НДС. С 2026 года этот налог будут платить предприниматели с годовым доходом больше 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн.

Первая версия законопроекта предполагала резкий переход бизнеса с доходом выше 10 млн рублей на уплату НДС уже с 2026 года.

Бизнес, который впервые перешел на УСН, в течение первого года уплаты НДС сможет отказаться от УСН и применять ОСНО. Также список учитываемых расходов расширят и опубликуют, он станет открытым.

В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.

Для IT-компаний вырастут страховые взносы с 7,6% до 15% в рамках максимальной базы.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года производители и импортеры электроники будут платить технологический сбор. Детали определит кабмин.

Третье чтение законопроекта состоится 20 ноября 2025 года.