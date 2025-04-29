❗ Уведомления по ЕНП о суммах НДФЛ и страховых взносов частично отменят

Если налогоплательщик уже сдал уведомление и указал в нем суммы, которые планирует уплатить в следующем периоде, то может снова не сдавать этот документ, если в итоге суммы сошлись.

Идея Минфина и ФНС — сократить число уведомлений о суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборов и страховых взносов. Чтобы этого достичь, законопроект отменит представление уведомлений по имущественным налогам, а также в части НДФЛ и страховых взносов.

Это будет действовать, если плательщик раньше уже представил такой документ и указал в нем планируемые к уплате суммы. То есть Минфин предлагает сдавать уведомления как бы авансом на предстоящие месяцы. И если суммы к уплате совпадают с этими первоначальными уведомлениями, то уведомления можно снова не сдавать.

Недавно мы писали, что власти собираются пересмотреть сроки уплаты налогов, а из сальдо ЕНС исключить суммы, которые указаны в решении ФНС о привлечении к ответственности.

Также сообщали, что Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики.