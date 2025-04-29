Коммерческие МФО впервые обогнали государственные по объему выданных бизнесу займов

У государственных микрофинансовых организаций ставка — 7% годовых, а у коммерческих — 46%.

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) на четверть нарастили кредитование предпринимателей. По данным Центробанка на конец 2024 года, микрозаймы на 130 млрд рублей оформили 75 тыс. малых и средний компаний и ИП.

Коммерческие МФО впервые обогнали государственные по объемам выданных займов. Они заключили договоры на 73 млрд рублей, что на 54% больше результатов 2023 года.

«Драйвером роста стала цифровизация их услуг: более 90% займов оформлено коммерческими МФО дистанционно. Основными клиентами были некрупные компании и предприниматели из сферы торговли, в том числе поставщики маркетплейсов», — сказано в телеграм-канале Центробанка.

За финансирование к государственным МФО обращались строительные, транспортные и производственные компании, а также представители сельскохозяйственного бизнеса. Среди них были проекты, которые участвуют в программе импортозамещения.

По займам в государственных МФО средняя ставка составляет 7% годовых, тогда как у коммерческих — 46%.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли законопроект о повышении максимального лимита кредитования для компаний и ИП в микрофинансовых организациях. Лимит решили повысить с 5 до 15 млн рублей.

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