МФО хотят разрешить выдавать займы малому бизнесу до 15 млн рублей

Началось обсуждение законопроекта об увеличении лимита микрозаймов для бизнеса. Одни участники рынка считают, что 5 млн рублей уже не хватает предпринимателям, а другие уверены, что высокие ставки МФО не позволят им развиваться.

В Госдуму внесли законопроект о повышении максимального лимита кредитования для компаний и ИП в микрофинансовых организациях. Лимит решили повысить с 5 до 15 млн рублей.

Основной аргумент — он не менялся с 2018 года, а у представителей малого и среднего бизнеса сформировался запрос на финансирование. За год портфель таких займов бизнесу увеличился на 36%, до 43 млрд рублей, а объем выдач — практически в два раза.

Зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что сектор МСП уже перерос размеры кредитов в 5 млн рублей. Сейчас этих денег не хватит, чтобы начать вести бизнес, закупить оборудование и материалы. Об этом пишут «Известия».

«Сейчас вопрос в доступности средств для бизнеса упирается в количество средств, которые выделяются государством и регионами для льготного финансирования МСП», — сказал он.

В портфеле МФО 60% всего объема выдач приходится на займы юрлиц и ИП, средний размер займа — от 1 до 1,7 млн рублей, рассказали в пресс-службе СРО «МиР». Также в компании считают, что лимит нужно повышать, поскольку бизнес ищет деньги на развитие, а банки неохотно кредитуют малый бизнес без залогов.

«Процентные ставки в коммерческих МФО абсолютно нереальные для того, чтобы развиваться. Это может быть и 50, и 60, и 70% годовых. Совсем другое дело — государственные микрокредитные компании, где ставки ниже», — заявил координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов.

Также он добавил, что увеличить лимит с 5 до 15 млн рублей нужно только для государственных микрокредитных организаций.

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