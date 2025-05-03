Покупки в рассрочку на маркетплейсах влияют на кредитную историю

Классическая рассрочка оформляется через банк или микрофинансоую организацию МФО, а значит отражается в кредитной истории.

При выборе «оплаты частями» можно оформить заем, не заметив этого. Поэтому Нацбюро кредитных историй предупредило, что:

Рассрочка ≠ BNPL

BNPL-сервисы (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати потом») оформляются через продавца, который погашает проценты. И данные в бюро кредитных историй (БКИ) не передаются.

Ситуация Попадание в кредитную историю (КИ) При оформлении нужны ФИО, паспорт и СНИЛС Вы заключаете договор займа. Информация попадет в бюро кредитных историй Сервис просит только имя и номер телефона Данные о сделке в КИ не передаются. Но это не значит, что обязательств нет.

В конце марта 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит отдельное регулирование для BNPL-сервисов. Если сумма покупки превышает 60 000 рублей, информацию передадут в БКИ.

НБКИ также предупреждает: маркетплейс может назвать услугу как угодно. Один и тот же формат оплаты может называться как «рассрочка», так и «платеж по частям». Но последствия будут зависеть от того, кто предоставляет услугу.

Перед согласием на оплату в рассрочку нужно проверить, какой кредитор ее оформляет и внимательно прочитать все пункты договора. Тогда не будет неожиданностей в кредитной истории.

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