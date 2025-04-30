Краткий алгоритм: как рассчитать юнит-экономику и понять, почему бизнес не приносит денег

Чтобы понять, сколько бизнес тратит денег на товар, услугу или работу, а сколько она ему приносить прибыли, нужно рассчитать юнит-экономику. Это поможет своевременно принять важные решения.

Юнит-экономика покажет, сколько предприятие получает денег с одного юнита. Юнитом может быть все, что приносит доход. Например, сделка с клиентом, продажа одного товара или услуги.

Такой подход позволить предпринимателям увидеть, сколько они вкладывают в конкретный товар, а сколько получают от его продажи. Это даст возможность оценить баланс сил, разобраться, почему бизнес работает, но приносит недостаточно денег, а также принять ключевые решения.

Юнит-экономика — это универсальный подход как для крупных, так и небольших предприятий, для компаний и ИП из любых сфер деятельности. Эта методика также входит в набор инструментов для маркетинга.

У юнит-экономики есть несколько этапов:

расчет стоимости одного юнита;

расчета дохода с одного юнита;

учет маржинальной прибыли.

Чтобы узнать больше о юнит-экономике и получить все необходимые для расчета формулы, приходите на бесплатный вебинар «Юнит – экономика: построение и расчет показателей». Он состоится 6 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Что такое юнит-экономика и зачем она нужна бизнесу. Выбираем юнит. Понятия и формулы, используемые в юнит-экономике. Таблица и пример расчета юнит-экономики.

Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

Ждем вас на вебинаре 6 мая в 11:00 мск!