Краткий алгоритм: как рассчитать юнит-экономику и понять, почему бизнес не приносит денег

Юнит-экономика покажет, сколько предприятие получает денег с одного юнита. Юнитом может быть все, что приносит доход. Например, сделка с клиентом, продажа одного товара или услуги.
Такой подход позволить предпринимателям увидеть, сколько они вкладывают в конкретный товар, а сколько получают от его продажи. Это даст возможность оценить баланс сил, разобраться, почему бизнес работает, но приносит недостаточно денег, а также принять ключевые решения.
Юнит-экономика — это универсальный подход как для крупных, так и небольших предприятий, для компаний и ИП из любых сфер деятельности. Эта методика также входит в набор инструментов для маркетинга.
У юнит-экономики есть несколько этапов:
расчет стоимости одного юнита;
расчета дохода с одного юнита;
учет маржинальной прибыли.
Чтобы узнать больше о юнит-экономике и получить все необходимые для расчета формулы, приходите на бесплатный вебинар «Юнит – экономика: построение и расчет показателей». Он состоится 6 мая в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Что такое юнит-экономика и зачем она нужна бизнесу.
Выбираем юнит.
Понятия и формулы, используемые в юнит-экономике.
Таблица и пример расчета юнит-экономики.
Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.
Ждем вас на вебинаре 6 мая в 11:00 мск!
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