Отечественные производители электроники хотят полностью запретить госзакупки у иностранных компаний

Российские компании считают, что готовы предложить госкомпаниям свои аналоги компьютеров и планшетов. Минпромторг запросил список товаров и производителей, а также информацию об объемах производства.

Производители электронных товаров предложили Минпромторгу запретить госзакупки иностранных компьютеров, планшетов, серверов и другой техники. Представители рынка уверены, что могут предложить свои аналоги, которые способны закрыть нужды госкомпаний, в том числе по объему продукции.

Сейчас на госзакупках действует правило «второй лишний». Оно позволяет госкомпаниям покупать иностранную продукцию, но только если на рынке нет российского аналога. Минпромторг поручил до 1 июня 2025 года подготовить список отечественной электроники, перечень производителей и объемы таких товаров. Об этом пишет «Коммерсант».

За 2024 год объем производства компьютеров и комплектующих в России составил 181 млрд рублей, подсчитали в Росстате.

По данным «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ было 57,3 тендеров на закупку компьютеров и периферии, общая сумма составила 79,6 млрд рублей. В количественном выражении это на 20% больше, чем в 2023 году, но на 1,2% меньше в денежном эквиваленте.

В «Ростелекоме» считают, что полный запрет закупок иностранной продукции не поможет отечественным производителям, им больше нужны долгосрочный контракты со стабильной нагрузкой на производство.

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