Как работают в предпраздничный день сотрудники с неполной занятостью — разъяснение Роструда. Некоторые могут вообще не выходить

Совместители и работники с неполным временем тоже имеют право на сокращенный рабочий день.

Рабочий день или смена в предпраздничный день (30 апреля 2025) сокращается на один час. Это правило касается и тех, кто трудится неполное время или по совместительству, напоминает Роструд в письме от 02.04.2025 № ПГ/05231-6-1.

Если же у такого сотрудника продолжительность работы составляет один час или меньше — в предпраздничный день он может не приходить на работу, считают в Роструде.

Подробнее о том, как вести учет рабочего времени в будни и праздничные дни для сотрудников с разными режимами работы, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

Вы научитесь нанимать и увольнять работников, составлять трудовые договоры и другую кадровую документацию, сможете без ошибок оформлять пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, проводить операции в 1С.

Сейчас вы можете купить курс за 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.